الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

بحسب "الشروق" التونسية قضت محكمة التعقيب قبل قليل بقبول مطلب الإفراج عن نبيل القروي ونقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وإرجاع الملف لقاضي التحقيق.

وكان عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، قد قال في وقت سابق "إن هيئة الدفاع رفعت قضية استعجالية، لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لتأجيل الانتخابات في دورها الثاني".

وأضاف بن حليمة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن هذه القضية تم رفعها أمس الثلاثاء، وتهدف إلى تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر يوم الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول إلى وقت لاحق.

كان مكتب حملة المترشح للدور الثاني للرئاسية نبيل القروي قد أصدر بيانا أمس الثلاثاء، نفى فيه اعتزام المرشح للدور الثاني من الانتخابات الانسحاب من السباق الانتخابي، مشيرا إلى أن القروي طالب رسميا بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، هيئة الانتخابات بتوفير تكافؤ الفرص بين المترشحين، أو تأجيل موعد الانتخابات إلى وقت لاحق.

من جهتها، اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رفضها لهذا الطلب، مؤكدة اعتزامها تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر ليوم 13 أكتوبر الجاري.

يذكر أن المرشح للدور الثاني للاستحقاق الرئاسي رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي قد تم إيقافه منذ 23 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية شبهة تهرب ضريبي وتبييض أموال .