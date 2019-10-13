قبل زيارته التاريخية للسعودية... بوتين يكشف عن مشروعات روسية ضخمة في الخليج

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا إيجابيا في حل الأزمة في سوريا، وشكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على موقفهما البناء.

وقال بوتين في حديث لقناة "آر تي" : نحن ذهبنا إلى سوريا لدعم الحكومة الشرعية، تحديدا الشرعية. مضيفاً: لم يكن بوسعنا السماح ببدء تسلل المسلحين من سوريا إلى الأراضي الروسية.

وأكد الرئيس الروسي أن زيارته إلى السعودية هي "رد للزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها العاهل السعودي إلى موسكو".

وقال بوتين: "نحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة لنا ونشأت لدي علاقات طيبة مع الملك وولي العهد".

وأضاف: "أسس صندوق استثماراتنا المباشر وصندوق الاستثمار السعودي، قاعدةً مشتركة ب10 مليارات دولار، وإحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمّع بتروكيميائي في السعودية بحجم استثماري يتجاوز مليار دولار".

وقال بوتين: "بيننا علاقات في مجال التعاون العسكري التقني ونحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء".

ومن ناجية أخرى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "وقعنا مع الإمارات إعلان شراكة استراتيجية وتعاون ونحن ننظر إليها كأحد شركائنا الواعدين".

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان الخليج العربية يبلغ 1.7 مليار دولار، لكنه "غير كاف".

وقال بوتين: تبلغ القاعدة المشتركة بين روسيا والصندوق السيادي في الإمارات حوالي 7 مليارات دولار، مضيفاً أن الإمارات تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة وتلعب - دونما أي مبالغة - دورا يعزز الاستقرار.

من جهة أخرى قال بوتين إن روسيا لم تؤيد خطط الولايات المتحدة بشأن العراق بل وحذرت من العواقب السلبية المحتملة، مضيفاً: نعول جدا على أن العراق اليوم سوف يتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية.

وفي سياق آخر قال بوتين إن شركائنا الغربيين خدعونا وقصفوا قوات القذافي والأراضي الليبية مؤولين قرارا أمميا على هواهم.