البنتاغون: ترامب أمر القوات الأمريكية بالتحرك جنوبا وليس مغادرة سوريا

أعلن البنتاغون اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يامر القوات الأمريكية بمغادرة سوريا.

وحسب "أسوشيتد برس" قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الرئيس ترامب أمر القوات الأمريكية في سوريا بالتحرك جنوبًا مع هجمات تركيا ضد الأكراد ، ولكن ليس مغادرة سوريا.

وحسب "رويترز" قال مسؤولان أمريكيان إنه تم نقل عدد قليل من القوات الأمريكية بعيدا عن موقع في عين عيسي بسوريا جراء القتال بالمنطقة.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق اليوم إن القوات الأمريكية المتواجدة في شمال سوريا المعرضة لخطر "العزلة" يمكن أن تشتبك مع القوات التي تدعمها تركيا.

وحسب "أسوشيتد برس" قال المسؤول الأمريكي إن القوات الأمريكية في شمال سوريا المعرضة لخطر "العزلة" قد تتصادم مع القوات المدعومة من تركيا.

وقال المسؤول الأمريكي إن الوضع في شمال شرق سوريا "يتدهور بسرعة" مع تقدم القوات المدعومة من تركيا ويمكن أن يعزل القوات الأمريكية على الأرض.

وقال المسؤول اليوم الأحد إن التطور يزيد بسرعة من خطر المواجهة بين القوات المدعومة من تركيا والقوات الأمريكية في المنطقة.

This video shows what military experts described as a precision strike on a major trauma center in Syria, Nabad al Hayat. Analysts said it was a strike the Syrian air force is not currently capable of, only the Russians. pic.twitter.com/jEDGY0GNpI — The New York Times (@nytimes) October 13, 2019

وقال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأمريكية في شمال سوريا ستنسحب قبل الهجوم التركي.

ومنذ يوم السبت، تحرك المقاتلون المدعومون من تركيا تحت غطاء غارات جوية تركية باتجاه مدينة عين عيسى، وهي مدينة إدارية للقوات التي يقودها الأكراد وحيث توجد قاعدة أمريكية رئيسية.

وقال المسؤول إن القوات الأمريكية وحلفائها الأكراد لم يعودوا يسيطرون على خطوط الاتصال الأرضية وليس لديهم سيطرة على الطائرات التركية.