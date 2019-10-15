القوات العراقية تفشل مخططا لـ"داعش" يستهدف زوار الأربعينية

تمكنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، 14 أكتوبر/تشرين الأول، من إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي، لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين، في قضاء مقدس، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن قوات قيادة عمليات سامراء، تمكنت من إفشال مخطط وصفته بالعدواني لعصابات "داعش" الإرهابية، كانت في نيتهم استهداف زوار أربعينية الإمام الحسين في منطقة (السيفونه) شرق سامراء، بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وأوضح الدفاع، أن " القوات قتلت انتحاريين اثنين، وعثرت على حزامين ناسفين، واستولت على 4 عبوات ناسفة".

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن الواجب نفذ من قبل لواء مغاوير القيادة، والفوج الثالث بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف زوار الأربعينية في كربلاء باستخدام 750 كيلوغراما من مادة (تي إن تي) الشديدة الانفجار .

وقال الجهاز في بيان: "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية عملية تفتيش في إحدى المناطق الزراعية جنوب بغداد ".

ولفت إلى أنه "تم خلال العملية العثور على مواد متفجرة، عبارة عن 20 كيسا من مادة (تي إن تي) بزنة 750 كيلوغراما معدة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف: "حيث كانت خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي [تنظيم محظور في روسيا]، تخطط لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين".

ويحيي الملايين من المسلمين من داخل العراق وخارجه زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء، جنوبي بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.