"أنصار الله": أكثر من 42 غارة للتحالف على صعدة وحجة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية وهجماته الميدانية خلال الساعات الماضية.

القاهرة - سبوتنيك . قال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته في "فيسبوك"، إن "دول العدوان شنت أكثر من 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة".

وأشار إلى تزامن الغارات مع "تصعيد مستمر في جبهات الحدود ومحاولات تقدم في جبهات مختلفة".

وأكد "التصدي لمحاولات التقدم دون تحقيق أي نتيجة تذكر".

وكانت جماعة أنصار الله، قد أعلنت في 20 سبتمبر/ أيلول المنصرم عن "مبادرة سلام" تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ الباليستية وكافة أشكال الاستهداف"، وقالت إنها "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.