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19:38 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    زيارة الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إلى جنوب إدلب

    خبير عسكري: عملية استكمال تحرير إدلب قد تبدأ في أي لحظة

    © REUTERS / SANA
    العالم العربي
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    قال العميد متقاعد علي مقصود، الخبير العسكري السوري، إن استكمال عملية تحرير إدلب من قبل الجيش السوري وحلفائه قد تبدأ في أي لحظة بعد عودة الرئيس الأسد من زيارته لجنوب المحافظة إلى مقر عمله بدمشق.

    وقال العميد مقصود "إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إلى جنوب إدلب تحمل رسالة النصر السوري وتؤكد أن هناك قرارا بشن عملية عسكرية كبيرة من قبل الجيش السوري مدعوما من الحلفاء، قد اتخذ، لإنهاء الجيب الإرهابي في إدلب، والذي وصفه الرئيس الأسد بالخندق المتقدم لدول العدوان على سوريا".

    الرئيس السوري بشار الأسد
    © Sputnik . Michael Klimentyev
    بالفيديو...الأسد وسط أصوات المدافع في إدلب: نقدم الفن الراقي في سوريا أما أردوغان نجم الفن الهابط

    وكان الرئيس السوري بشار الأسد قام صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تشكيلات الجيش المرابطة على الخطوط الأمامية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وظهر خلال أحد مقاطع الفيديو وهو يستمع من قادة المجموعات المقاتلة إلى شرح حول العمليات العسكرية عبر خريطة كتب في أعلاها: "خريطة الأعمال القتالية لتنفيذ عملية محدودة لتدمير المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة خفض التصعيد الرابعة".

    وأضاف العميد مقصود أن "الرئيس الأسد أكد أنه لا يمكن القضاء على الفوضى في سوريا إلا بالقضاء على ما تبقى من إرهابيين في إدلب، الذي يعني نهاية هذه الحرب الإرهابية على سوريا وإعلان الانتصار السوري الحاسم من خلال عملية عسكرية قد تحيد أخر هذه البقايا من العصابات الإرهابية في هذا الجيب، وهو ما أكد عليه الرئيس الأسد أمام القادة العسكريين وهذا يعتبر بمثابة أوامر عسكرية من قبل سيادته لبدء المعركة قبل انتهاء معركة الشمال الشرقي، كي لا يكون لدى الجانب التركي أي هامش للمناورة باستخدام العصابات الإرهابية للضغط على الدولة السورية في هذا الجيب".

    وأشار العميد مقصود إلى أنه "عندما قامت تركيا بسحب بقايا ما يسمى "الجيش الحر" من العصابات الإرهابية التي تحالفت مع "جبهة النصرة" لسنوات عديدة في مواجهة الجيش السوري، للقتال في شمال شرق سوريا، تعرت "جبهة النصرة" وأصيحت مكشوفة أمام قوة الجيش السوري، "كما أن تزامن زيارة الرئيس الأسد إلى جنوب إدلب مع زيارة الرئيس التركي رجب طييب أردوغان إلى روسيا، تؤكد أن أيام الإرهاب وأيام الاحتلال للأرض السورية باتت معدودة".

    واستمع الرئيس الأسد خلال جولته التي رافقه فيها وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب إلى عرض من قادة القوات المتمركزة في بلدة الهبيط حول الوضع الميداني في المرحلة الحالية خاصة بعد العمليات القتالية التي نتج عنها دحر الإرهابيين واستعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات الممتدة على مئات الكيلومترات والاستعدادات وجاهزية القوات لتحرير إدلب وغيرها من المناطق التي ما زالت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية.

    وقال الرئيس الأسد: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان "الأنجح من بين أعداء سوريا في أن يكون أداة بيد السيد الأمريكي وبأن يكون لصا سارقا للقمح والنفط والمعامل.. والآن يحاول سرقة الأرض".

    وأكد الرئيس الأسد أن جبهة إدلب مهمة جدا وخاصة أنها كانت مخفرا متقدما بالنسبة لهم بينما المعركة كانت في الشرق وذلك بهدف تشتيت الجيش، "لذلك كنا نؤكد دائما أن حسم معركة إدلب هو الأساس لإنهاء الفوضى والإرهاب في كل سوريا".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إدلب, سوريا, بشار الأسد
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