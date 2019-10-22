وليد جنبلاط: رئيس لبنان صامت والمتحدث باسمه جبران باسيل الذي "خرب البلاد"

طالب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وليد جنبلاط بإجراء تعديل وزاري في حكومة بلاده في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات التي تطالب بالإصلاح.

وقال جنبلاط لـ"سكاي نيوز عربية": " رئيس الجمهورية (ميشال عون) صامت والمتحدث باسمه هو جبران باسيل (وزير الخارجية) الذي خرب البلاد".

وأضاف جنبلاط أن رئيس الحكومة سعد الحريري "يشتري الوقت".

وقال: "لا زلنا نتحاور من منطلق الحرص على الاستقرار، ونطالب بتعديل وزاري كي نتخلص من هذه الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد".

وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق أمس الاثنين على حزمة من الإصلاحات وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.

وليد جنبلاط لسكاي نيوز عربية: رئيس الجمهورية صامت والمتحدث باسمه هو جبران باسيل الذي خرب البلاد — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) October 22, 2019

وأعد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين قائمة بالخطوات في العطلة الأسبوعية وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد وتصاعد المطالبات باستقالة الحكومة.