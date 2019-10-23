صحفي كويتي يهاجم سياسيي لبنان: الجيش الذي فتح الطرق من حصة نبيه بري

انتقد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، ساسة لبنان، وذلك في ظل موجة التظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان.

وجاءت تصريحات الجار الله في سلسلة تغريدات بدأها بقوله: "أخبار غربيه تقول إن الحريري تحت الإقامه الجبريه ومهدد بالقتل إن إستقال، هذه المعلومات ليست عربيه، إنما من مصادر غربيه تعرف مسار الأوضاع في لبنان، الوضع بدأ يأخذ مسارآ خطر".

أخبار غربيه تقول أن الحريري تحت الاقامه الجبريه ومهدد بالقتل إن إستقال



هذه المعلومات. ليست عربيه إنما من مصادر غربيه تعرف مسار الاوضاع في



لبنان الوضع بدأ يأخذ مسارآ خطر. المعروف أن الحريري مهدد إن إستقال



المطار لن يسمح لسياسي لبنان السفر الوضع أخذ مسارآ خطرآ — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 23, 2019

ويرى الجار الله إن "المطار لن يسمح لسياسيي لبنان بالسفر، فالوضع أخذ مسارا خطرا، ورؤوس الذين يحكمون لبنان بالخفاء بدأ ظهورهم وهم الذين ورطوا الجيش بفتح الطرق بالقوة".

وتابع الجار الله: "الجيش كان قد وعد بالحياد وأنه لن يقمع المظاهرات، لكن الحشود تزداد على الرغم من وجود الجيش".

واختتم تغريداته بالقول إن "الجيش الذي نزل بحجه فتح الطرق هو جيش من حصة نبيه بري، الآن عادوا وانسحبوا بعد أن احتج قاده الجيش على هذا التصرف وهددوا بالاستقالة إن قمعوا المتظاهرين".

الجيش الذي نزل بحجه فتح. الطرق هو جيش من حصه. نبيه بري الان عادوا



وإنسحبوا بعد أن إحتج قاده الجيش علي هذا التصرف وهددوا بالأستقاله إن



قمعوا المتظاهرين — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 23, 2019

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد فتح طريق ذوق مصبح من قبل المحتجين بالقوة، وانتشر الجيش والقوى الأمنية بكثافة حول مبنى مصرف لبنان، بعد الحديث عن نية المحتجين التظاهر أمام المصرف.

ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، ورفض السياسات الاقتصادية.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الاثنين الماضي، قبيل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.