وكالة: حدث تاريخي خلال أيام بين إيران والسعودية قد يساهم في تخفيف التوتر

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إنه من المحتمل أن يشهد اليوم التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حدثا تاريخيا بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وذكرت الوكالة أن هناك مفاوضات جارية من أجل إقامة مباراة كرة قدم ودية بين منتخبي البلدين، لتكون الأولى بين السعودية وإيران خلال نحو سبعة أعوام، وذلك رغم الصراع السياسي القائم بين البلدين.

وأوضحت الوكالة أن المباراة ستقام في 19 نوفمبر المقبل في طهران أو الرياض، لكن أيا من الاتحادين لم يؤكد الأمر حتى الآن، لافتة إلى أن ذلك لم تم فسوف يكون "حدثا تاريخيا" من شأنه تحسين العلاقات السياسية بينهما والقضاء على الاضطرابات السابقة.

وكانت السعودية قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد أن اقتحم محتجون مقر السفارة السعودية في طهران وأضرموا النيران فيها، وجاء ذلك في أعقاب إعدام رجل الدين السعودي باقر النمر.