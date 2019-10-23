بوتين: موسكو تدعم تطبيع الوضع السياسي الداخلي في السودان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستدعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد، وتصر على أن يكون نهج المجتمع الدولي تجاه المشكلة السودانية غير منحاز وموضوعي.

سوتشي - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان على هامش أشغال منتدى"روسيا-إفريقيا في مدينة سوتشي "نعتزم مواصلة تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لتطبيع الوضع. سوف نستمر في اتباع مسار لضمان أن تكون مقاربات المجتمع الدولي، وقبل كل شيء، أن تكون الدول الغربية تجاه المشكلة السودانية نزيهة وموضوعية، وعلى أساس احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي البلاد".

وأضاف بوتين "أعلم أنكم تمرون في الوقت الحالي بأهم العمليات السياسية الداخلية، ونعتبر التوقيع على الإعلان الدستوري، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى وتشكيل حكومة انتقالية كخطوات أولى لوضع البلاد على طريق التنمية المستدامة".

وتعد القمة أول حدث علي هذا المستوي في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث يشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحادات الكبرى والمؤسسات الإقليمية.

ومن المقررأن تبحث القمة والمنتدي الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقبل انطلاق أعمال القمة، سيعقد المنتدي الاقتصادي "روسيا-أفريقيا"، يومي 23 و24 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة، وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية.