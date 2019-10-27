"السوريون أبلغونا"... أول تعليق من إيران على مقتل أبو بكر البغدادي

العالم العربي انسخ الرابط 1 0

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قال مسؤولان إيرانيان، اليوم الأحد، إن سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل.

يتبع...