استقالة 3 نواب في البرلمان العراقي تضامنا مع احتجاجات المواطنين

وأعلن النائب طه الدفاعي، اليوم تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب في دورته الرابعة، مقدما اعتذاره للشعب.
كما تقدم النائبان في تحالف سائرون عن الحزب الشيوعي رائد فهمي وهيفاء الأمين، الأحد، باستقالتهما من البرلمان.
وقال النائبان في مؤتمر صحفي، إنه "تتصاعد يوما بعد آخر انتفاضة شعبنا العراقي من أجل التغيير الجذري والانتقال ببلدنا إلى وضع جديد يفتح أمامه آفاق التطور والتقدم ويوفر لابنائه الحياة الكريمة المستقرة الآمنة".
وأكد النائبان، أن "الأيام الأخيرة أظهرت عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة الى ارادة الشعب وبدء عملية التغيير".
وتشهد 10 محافظات عراقية اضافة الى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات.
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