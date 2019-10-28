بالفيديو... أمير الكويت يتلقى رسالة شفهية من الملك سلمان

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، الأمير السعودي تركي بن محمد بن فهد.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) نقل الأمير السعودي لأمير دولة الكويت رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب "الراي" الكويتية استقبل الأمیر صباح، بقصر بیان صباح الیوم، الأمیر تركي بن محمد بن فھد وزیر الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربیة السعودیة، والوفد المرافق.

ونقل وزير الدولة السعودي رسالة شفویة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز تتعلق بـ"العلاقات الأخویة الراسخة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في المجالات كافة".

#الكويت| استقبل الأمیر صباح الأحمد، بقصر بیان الأمیر تركي بن محمد آل سعود وزیر الدولة وعضو مجلس الوزراء حیث نقل لسموه رسالة شفویة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود تتعلق بالعلاقات الأخویة الراسخة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا. pic.twitter.com/gsfMrP2SBP — FMS 🇸🇦💡 (@XFMS55) October 28, 2019

ومن جهته حمله أمير الكويت "تحیاته وتقدیره لخادم الحرمین الشریفین وولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافیة".