مصدر: الرئيس اللبناني لن يطلب من حكومة الحريري تولي المسؤولية مؤقتا بعد استقالتها

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالرئاسة اللبنانية قوله إن الرئيس ميشال عون يدرس خطاب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وأنه لن يطلب من الحكومة الاستمرار في إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة اليوم الثلاثاء.