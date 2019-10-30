عودة مواقع التواصل الاجتماعي للعمل بشكل طبيعي في العراق

قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، إن وسائل التواصل الاجتماعي عادت للعمل بشكل طبيعي.

ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، فإن السلطات العراقية قد رفعت الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاحظ مستخدمو هذه المواقع إمكانية الوصول إليها بشكل اعتيادي دون الحاجة إلى استخدام برامج كسر الحجب.

يذكر أن السلطات العراقية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي، في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بعدما انطلاق تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات في الأول من الشهر الحالي.

وشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.

وتعرضت التظاهرات في العاصمة بغداد، ومحافظات، وسط، وجنوبي البلاد، للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد.