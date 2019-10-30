"مذيع الجزيرة مطلوب في السعودية" يثير ضجة على مواقع التواصل

رد رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على سؤال نشره مذيع قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، حوله، داعيا إياه إلى موسم الرياض لـ"الطب في النافورة".

ونشر جمال ريان سؤالا حول آل الشيخ، قال فيه: "ما هو رأيكم ب تركي آل الشيخ هذا الرجل المقرب جدا جدا جدا من الأمير محمد بن سلمان ؟ رجاء بدون تجريح".

— جمال ريان (@jamalrayyan) October 29, 2019

ورد آل الشيخ على تغريدة ريان، قائلا: "وحشتنا جمال... أخبارك وراى الشبك؟ زهق صح... أنا رأيي في تركي آل الشيخ أنو سيء (هل تعتبر سيء تجريح)".

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 29, 2019

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى، قائلا: "جمال مطلوب في موسم الرياض... مو معقول كله سعادة... لازم وجه وكدر ونكد بعطيك ميوه وتطب في النافورة وش رايك؟ (ترا أدفع كويس ما عليك) وأوعدك ما يكون في تجريح من أهل الرياض".

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 29, 2019

وكان مذيع الجزيرة قد دخل في نقاشات عدة سابقا مع الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، قبل أن تتوقف هذه السجالات مؤخرا على تويتر.