"أنصار الله" تتحدث عن معركة مفتوحة وتداعيات خطيرة تواجهها السعودية

تحدثت جماعة "أنصار الله" في اليمن"، عما وصفته بـ"المعركة المفتوحة" التي تخوضها اليمن، بجانب حربها مع قوات التحالف العربي، وأشارت إلى أن هناك تداعيات خطيرة ستواجهها السعودية.

وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لأنصار الله، في تصريحات نقلها موقع "المسيرة" إن اليمن تخوض "معركة مفتوحة" ضد الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وتابع خلال تدشين المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين بالعاصمة صنعاء: "نحن نواجه حاليا، التمزيق الكبير، الذي يعصف بقوى العدوان".

واستمر القيادي في أنصار الله "تمكن الشعب اليمني بحس وطني مسؤول في الحفاظ على جبهته الداخلية، وتعزيز عوامل الصمود وتوجيه كافة الجهود والإمكانات خلف أولويات المرحلة بوعي جمعي، أفشل كل رهانات الأعداء لاستهداف الجبهة الداخلية".

وقال المشاط: "الشعب اليمني اليوم في أفضل حالاته في مواجهة العدوان، في حين يشهد تحالف الإجرام (التحالف بقيادة السعودية والإمارات)، أسوأ مراحله، بعد فشل كل رهاناته، وسقطت كل مشاريعه".

وأضاف

"باتت قوى العدوان (التحالف) تنهش بعضها البعض، وها هي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التوقف عن العدوان والاعتراف بحق اليمن في الاستقلال والحرية والكرامة أو الاستمرار في طغيانها متجاهلة كل الحقائق".

واستمر "سيؤدي هذا إلى تداعيات خطيةر على أنظمة العدوان، وعلى رأسها النظام السعودي".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.