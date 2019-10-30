صحيفة: المسودة النهائية لاتفاق الرياض مرضية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

قالت مصادر حكومية يمنية، اليوم الأربعاء، إن المسودة النهائية لاتفاق الرياض توصلت إلى صيغة مرضية للطرفين.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، توقعت المصادر أن يتم غداً (الخميس) التوقيع الرسمي على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية وحضور دولي وأممي.

وكشفت المصادر أن المسودة النهائية للاتفاق لقيت موافقة قيادة الحكومة اليمنية ، إضافة إلى قيادة الانتقالي الجنوبي، وبخاصة أنها توصلت إلى صيغة مرضية للطرفين، بناء على جهود سعودية أثمرت عن إزالة كل أوجه الخلاف.

وتواصل السعودية تعزيز قواتها في عدن، قبيل الإعلان رسميا عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المتضمن ترتيبات عسكرية وأمنية، ستتولى القوات السعودية تنفيذها.

وكان عشرات من الجنود السعوديين وصلوا الأسبوع الماضي، إلى مطار عدن الدولي، على متن طائرة شحن عسكرية، سبقتهم تعزيزات مماثلة منتصف الشهر الجاري، وصلت إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة.

وترعى المملكة العربية السعودية، حواراً بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة، لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الطرفين على خلفية سيطرة المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين بحسب الأمم المتحدة.