المرأة السعودية تدخل سوق العمل بدعم من ولي العهد

وفي حديث خاص مع "سبوتنيك" قالت المزيني:"رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان2030 دعمت المرأة السعودية من خلال إتاحة الفرصة لها في مزاولة العمل وزيادة مشاركتها بسوق العمل من 22 بالمئة إلى 30 بالمئة، وتماشيا مع رؤية الأمير أسسنا المركز العربي لتمكين المرأة من أجل تحقيق هذه الرؤية ومساعدة المرأة لدخول مجال العمل والتمتع بالتدريب والتأهيل الكافي بحيث تكون قادرة على القيادة".

وخلال مشاركتها بمنتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض رأت المزيني أن مستوى مساهمة المرأة في المنتدى كان جيدا لكن يفضل أن يزداد في السنوات القادمة خاصة وأن المرأة السعودية متعلمة ومثقفة وحصلت على الشهادات الجامعية والتخصصية كما الرجل تماما وبما أن المملكة استثمرت في المرأة كثيرا من خلال إرسالها إلى بعثات خارجية يجب أن تمسك بزمام الأمور وتكون مشاركة في جميع القطاعات وعلى أعلى المستويات".

وحول سؤال عن تقبل المجتمع السعودي لمبادرة تمكين المرأة أجابت المزيني:"هناك فكرة خاطئة عن المجتمع السعودي وإمكانية تقبله للتغيير وأؤكد لكم أنه متقبل جدا جدا لتمكين المرأة ودخولها في سوق العمل لكن ثقافتنا العربية القبلية تفرض على المرأة العودة في الأمور المصيرية لسيد القبيلة والمقصود من ذلك هنا ليس تحجيمها بل الحرص والخوف عليها وهاهي السعودية تفتح المجال أمامها لتصبح أكثر تأثيرا في المجتمع وحتى خارج المملكة.