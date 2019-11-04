السيسي يشكر ترامب على تدخله في مفاوضات سد النهضة

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الاتصال تناول "بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين".

وفي هذا الإطار قدم السيسي التهنئة لترامب على "جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب بما يساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".

وخلال الاتصال قدم الرئيس المصري "الشكر والتقدير لنظيره الأمريكي على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة والتي تجرى يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في واشنطن على مستوى وزراء خارجية (مصر - السودان – إثيوبيا).

ومن جانبه أكد ترامب على "اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف". وأنه "شخصياً سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات"، تأكيداً لحرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج "إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك "بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".