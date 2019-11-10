بعد 25 عاما في حوزة إسرائيلين... ملك الأردن يعلن عودة الباقورة والغمر لسيادة المملكة

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، عن انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.