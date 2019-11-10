بالفيديو... رفع العلم الأردني في الباقورة

ويظهر في الفيدو جنود من الجيش الأردني يقومون برفع العلم الأردني في المنطقة، بعد أن أعلن الملك الأردني، عبدالله الثاني، رسميا وخلال خطاب له في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة، انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.
العلم الأردني رُفع قبل قليل على أرض الباقورة!#الأردن#الباقورة_والغمر pic.twitter.com/segMMbHrlU— General Inspector (@GeneralInspect2) November 10, 2019
وقال الملك عبد الله الثاني، في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة والأخيرة في عمر مجلس الأمة 18: "نفتتح الدورة العادية 4 لمجلس الأمة 18، وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
الجيش الأردني يرفع العلم فوق أراضي الباقورة— RT Arabic (@RTarabic) November 10, 2019
رفع الجيش الأردني علم المملكة فوق أراضي الباقورة الأحد بعد إعلان العاهل الأردني انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض السيادة الكاملة على كل شبر فيها.https://t.co/NRFn1phiRZ#شاهد #الأردن #الباقور pic.twitter.com/Kb2a68xo6H
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