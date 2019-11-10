بالفيديو... رفع العلم الأردني في الباقورة

ويظهر في الفيدو جنود من الجيش الأردني يقومون برفع العلم الأردني في المنطقة، بعد أن أعلن الملك الأردني، عبدالله الثاني، رسميا وخلال خطاب له في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة، انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.

وقال الملك عبد الله الثاني، في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة والأخيرة في عمر مجلس الأمة 18: "نفتتح الدورة العادية 4 لمجلس الأمة 18، وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".