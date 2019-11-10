بتكلفة منخفضة... الجيش المصري يكشف عن مخلوط يرفع كفاءة بنزين 80 لـ 92

أعلن الجيش المصري عن ابتكار جديد عبارة عن مخلوط يرفع كفاءة بنزين 80 إلى 92 باستخدام إضافات قليلة التكلفة.

وجاء في بيان المتحدث العسكري للجيش المصري، أن ذلك "نتيجة التعاون بين الكلية الفنية العسكرية وعدد من الجامعات المصرية".

وبحسب البيان، قدم مدير الكلية الفنية العسكرية ورئيس جامعة القاهرة، على هامش توقيعهما بروتوكول تعاون لدعم الأنشطة البحثية بين الجانبين، حافظة إيداع بتسجيل براءة اختراع بمكتب تسجيل براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت عنوان "مخلوط مبتكر لتحسين الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى".

وأضاف البيان "أنجز الفكرة الجديدة فريق بحثى من الكلية الفنية العسكرية وأعضاء هيئة تدريس هندسة القاهرة وبورسعيد، بالإضافة للدكتورة منال متولى، الباحثة فى مجال البترول، وبالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، التى نجحت فى إنتاج مخلوط يرفع الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى (البنزين) من 80 إلى 92، عبر إضافات قليلة التكلفة".

وأوضح البيان أن "المخلوط أظهر نتائج جيدة من حيث الانبعاثات البيئية وكفاءة الاحتراق ومعدلات تآكل المحرك".

وأشار إلى أنه "من المخطط أن تبدأ إجراءات تنفيذ تجارب الأداء على المستوى "نصف الصناعى" ودراسة الجدوى الاقتصادية حال وضع الفكرة البحثية حيز التنفيذ بالسوق المحلية".