"أنصار الله" تعلن تحرير 10 من أسراها في صفقة تبادل مع الجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

القاهرة- سبوتنيك قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، وعضو وفدها المفاوض عبد القادر المرتضى، في تغريدة على "تويتر"، إن الجماعة حررت 10 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش اليمني في جبهة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأضاف أن صفقة تبادل الأسرى مع الجيش اليمني تمت وفق وساطة محلية.

يأتي ذلك بعد خمسة أيام من إعلان "أنصار الله" تنفيذ صفقة تبادل مماثلة مع الجيش اليمني، حررت بموجبها الجماعة 6 من أسراها في جبهة كرش في محافظة لحج جنوب غربي اليمن، وجبهة مأرب في الغرب.

وكان رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، أعلن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية منذ منتصف العام 2015م، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.

وسبق أن وجهت "أنصار الله" انتقادات لأداء الأمم المتحدة في ملف الأسرى، واصفةً إياه بـ"الضعيف"، ومعتبرةً أنه "لا يرتقي إلى المستوى المطلوب".

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.