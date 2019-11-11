بوتين وميركل يبحثان الوضع في سوريا ويركزان على أهمية حل المشاكل الإنسانية

موسكو - سبوتنيك . وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الوضع في ليبيا وأيدا خلال حديثهما الوقف العاجل وغير المشروط للعمليات القتالية هناك، كما بحثا الوضع في سوريا وأكدا ضرورة حل المشاكل الإنسانية هناك.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين: "أيد القائدان الوقف العاجل وغير المشروط للعمليات القتالية في ليبيا. وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة الألمانية الرامية إلى استئناف الحوار الليبي وإشراك المجتمع الدولي بنشاط أكبر في البحث عن حل سلمي للمشكلة".

كما بحث القائدان الوضع في سوريا، وركزا على أهمية حل المشاكل الإنسانية في سوريا، بما في ذلك ضمان عودة اللاجئين.