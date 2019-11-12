نجيب ساويرس يتحدث عن أزمة سد النهضة ومشادته مع الإعلامية ليليان داوود

وأضاف ساويرس خلال لقائه مع برنامج "القاهرة الآن" على قناة "الحدث"، "الموقف الإثيوبي غير مقبول فيه عنجهية غير مفهومة لماذا ترفضون إطالة فترة ملء السد إيه المشكلة".
تصريحات آبي أحمد
وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قال نهاية الشهر الماضي، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.
وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
ولكن رئيس وزراء إثيوبيا قال خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في روسيا، "إن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً".
مشادة ليليان داوود
وكان مواجهة كلامية حادة نشبت بين الإعلامية اللبنانية ليليان داوود ورجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس على موقع تويتر 24 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
بدأت الأزمة عندما داعب ساويرس الثورة اللبنانية ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": قائلا: "نكتة اليوم: قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".
وبعدها دخلت معه الإعلامية اللبنانية في مشادة كلامية حادة اشتعلت لتصل لـ "حرب تغريدات" بين الطرفين.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ورفضاً لفرض ضرائب جديدة.
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