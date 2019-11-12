نجيب ساويرس يتحدث عن أزمة سد النهضة ومشادته مع الإعلامية ليليان داوود

علق الملياردير المصري، نجيب ساويرس، على أزمة سد النهضة، مؤكدا أن الموقف الإثيوبي غير مقبول وفيه عنجهية غير مفهومة.

وأضاف ساويرس خلال لقائه مع برنامج "القاهرة الآن" على قناة "الحدث"، "الموقف الإثيوبي غير مقبول فيه عنجهية غير مفهومة لماذا ترفضون إطالة فترة ملء السد إيه المشكلة".



وتابع، "من خلال معرفتي برئيس الوزراء الإثيوبي هو رجل محب للسلام وأنا مستغرب من موقفه وأنهى على خلافات قبلية كبيرة والقتال مع أريتريا وقعدت عنده تلات أيام وجه عند مصر وطلع تصريحات غريبة لو هيطلع مليون واحد إثيوبي إحنا نطلع 10 ملايين مصري"، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

تصريحات آبي أحمد

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قال نهاية الشهر الماضي، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.

وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ولكن رئيس وزراء إثيوبيا قال خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في روسيا، "إن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً".

مشادة ليليان داوود



وحول أزمة ليليان داوود قال نجيب ساويرس: " ليليان داوود كانت عاوزه تاخد بونط واللي عاوز يدخل في خناقة معايا أهلا بيها أنا مارضيتش أمشيها لما كنت صاحب القناة وهما كانوا عاوزين يمشوها ولما بعتها قالت ليا فلوس كنت بعت القناة أديتها فلوسها رغم أني مش مالك القناة وبعدين عاوز أقلها خليكي في لبنان طول الوقت حاطة نقرها من نقر مصر إلى عاوزة خناقة معايا مش هيعدي".

وكان مواجهة كلامية حادة نشبت بين الإعلامية اللبنانية ليليان داوود ورجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس على موقع تويتر 24 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

بدأت الأزمة عندما داعب ساويرس الثورة اللبنانية ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": قائلا: "نكتة اليوم: قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

وبعدها دخلت معه الإعلامية اللبنانية في مشادة كلامية حادة اشتعلت لتصل لـ "حرب تغريدات" بين الطرفين.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ورفضاً لفرض ضرائب جديدة.