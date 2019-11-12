واشنطن "آسفة" لعدد القتلى من المحتجين في العراق

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أبدى أسفه في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لعدد القتلى من المحتجين في الحملة التي شنتها حكومة بغداد.