الرئيس اللبناني: الاسشارات لتشكيل الحكومة الجديدة قد تبدأ يوم الخميس

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الاستشارات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبدأ الخميس المقبل.

وأكد عون في مقابلة تلفزيونية أنه طالب بالحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة، مؤكدا أن الحوار ما زال مطلوبا ولا بد منه وقال "دعونا المتظاهرين للحوار ولم نتلق جوابا منهم".

كما قال عون "يجب تأليف حكومة لديها الجرأة بمحاربة الفساد وتعتمد خطة اقتصادية وتحضر المجتمع المدني بشكل أوسع، هذا المجتمع بحاجة إلى عمل دؤوب ولا نعرف المهلة الزمنية التي نحتاج اليها لأن هذا تغيير تقاليد وعادات ودمج مجتمع ببعضه البعض".

وأكد أن خطة الإصلاحات يجب أن تركز على 3 نقاط أساسية، هي محاربة الفساد؛ والوضع الاقتصادي؛ والعمل لمجتمع مدني؛ مضيفا: "إذا اكتفينا بهذه النقاط هي برنامج يوصل إلى بناء الدولة لكنها مفقودة حاليا".

كما أكد الرئيس اللبناني أن "وزير الخارجية الحالي جبران باسيل هو مَنْ يقرر المشاركة في الحكومة الجديدة أم لا، ولا أحد يمكن أن يمنعه من حق أو يفرض عليه فيتو بنظام ديمقراطي وهو رئيس أكبر كتلة".

وشدد عون على ضرورة أن تسترجع الحكومة الثقة بها كي يكون أعضاء الحكومة "أصحاب ثقة لدى الناس"، مشيرا إلى أن "الشعب نهض الآن وأصبح مرتكزا لفرض الإصلاحات... نريد حكومة منسجمة وليس حكومة متفرقة".

هذا وتتواصل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ورفضاً لفرض ضرائب جديدة.