الأمم المتحدة: مصر منعت اندلاع حرب جديدة في غزة... والساعات المقبلة حاسمة

صرح المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بأن مصر عملت مع الأمم المتحدة جاهدة لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة.

موسكو - سبوتنيك . وقال ملادينوف في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: "عملت مصر مع الأمم المتحدة جاهدة لمنع تصعيد خطير في غزة كان من الممكن أن يؤدي إلى الحرب . الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة. يجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس والقيام بدورهم لمنع إراقة الدماء. الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الحروب".

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت وقف عملية الحزام الأسود على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء المنصرم، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من فجر اليوم الخميس برعاية مصرية.