مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

أفاد مصدر محلي بمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب شمال سوريا.

أنطاكيا - سبوتنيك . وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن "13 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين، في انفجار يرجح أنه لسيارة مفخخة، بمدينة الباب في محافظة حلب، شمالي سوريا، اليوم السبت".

وبدأت أول من أمس الخميس وحدات الجيش السوري عملية عسكرية على المحور الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب آخر معاقل تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه في شمال غرب سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب، إن وحدات من الجيش السوري بدأت بعد منتصف الليل بالتقدم على المحور الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيف.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني: أن "وحدات من الجيش تمكنت من السيطرة على بلدة لويبدة شمال بلدة أبو دالي بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيف.

وتابع المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يواصل تنفيذ الضربات باتجاه نقاط الدعم الخلفية وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة، مؤكدا أن العملية العسكرية تهدف للرد على التصعيد والقصف المستمر من قبل المجموعات المسلحة على البلدات المحررة، وتوسيع سيطرة الجيش السوري على محور ريف إدلب الجنوبي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قال في وقت سابق إن تحرير إدلب بالعمل العسكري لن يستغرق الكثير من الوقت، لكن السلطات تخطط أولا لمنح المدنيين الفرصة لمغادرة المنطقة.

وشدد الأسد على أن الأهداف التي يتم قصفها جوا بمشاركة الطيران الروسي، هي أهداف إرهابية.

يذكر بأنه نتيجة لعملية نفذت، في شهر أغسطس/آب، تمكن الجيش السوري من تحرير مناطق مهمة في شمال محافظة حماة وجنوب إدلب، والتي كانت تحت سيطرة الإرهابيين منذ عام 2014.

وكان تحرير مدينة خان شيخون الاستراتيجية مرحلة مهمة في الوصول للطريق السريع الدولي، دمشق -حلب.