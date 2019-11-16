باحث سياسي ليبي: دعوة أمريكا بوقف الحرب على طرابلس تأكيد على شرعية الجيش

قال الباحث السياسي الليبي سراج الدين التاورغي، إن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عازمة على محاربة الإرهاب وتطهير البلاد بشكل كامل من كل أشكال التطرف والإرهاب، وأنها تنفذ المطالبات البرلمانية والشعبية بذلك.

وأوضح التاورغي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، السبت، أن "الدعوة الأمريكية غير ملزمة للجيش الليبي، بل هي تأكيد على شرعيته وما يقوم به، خاصة أن الجانب الأمريكي نفذ غارات عدة في المنطقة الغربية ما يؤكد وجود الجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس".

وأشار التاورغي إلى أن "التجهيزات والاستعدادات الأخيرة للجيش تؤكد أن القوات عازمة على عدم التراجع وتحرير العاصمة، وأنه لا يمكن فرض أي رؤية للتراجع عن محاربة الإرهاب، وأن العالم يدرك ذلك جيدا خاصة بعد وجود أدلة قاطعة بذلك".

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى وقف هجومه على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، بعد زيارة وزيري الخارجية والداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها لواشنطن "تدعو الولايات المتحدة الجيش الوطني الليبي إلى إنهاء هجومه على طرابلس"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وجاء في البيان أن "الوفد الأمريكي الذي يمثل عددا من الوكالات الحكومية الأمريكية، أكد على دعم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها في وجه محاولات استغلال الصراع بما يتعارض مع إرادة الشعب الليبي".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.