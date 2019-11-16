راغب علامة: سرقوا الفقير ووضعوا أمواله فى حساباتهم

غرد الفنان اللبناني راغب علامة عبر صفحته الشخصية على"تويتر" وذلك بعد الأحداث الأخيرة التى يمر بها لبنان، واستقالة الحكومة برئاسة سعد الحريري.

وكتب راغب اليوم السبت: "بدأت النفايات البشرية بالظهور لأنهم يدافعون عن الفساد ولأنهم حتماً من جماعة الفاسدين والسارقين الذين وضعوا النفايات في شوارعنا وسرقوا لقمة الفقير ليضعوها في حسابات سرقاتهم! التابعين معروفين من اي صنف.لكن في المكتب عندي يضعوهم في المكان المناسب،أي سلة الزبالة."

— Ragheb Alama (@raghebalama) 16 ноября 2019 г.

وشدد راغب في وقت سابق من اليوم السبت أن لبنان تحتاج لشخص مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لكي يقتلع الفساد الموجود في بلاده.

وأشار الفنان اللبناني على هامش حفل في "موسم الرياض" الذي أحياه يوم الخميس الماضي، أنه لم يكن هناك أفسد ولا أسوأ من الإدارات السابقة للبنان، متمنيا ألا تذهب لبنان لحرب أهلية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.