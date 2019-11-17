المدعي العسكري الليبي في بنغازي: لن نسلم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية

أكد المدعي العسكري التابع لقيادة الجيش الوطني الليبي، اللواء فرج الصوصاع، أن بلاده لن تسلم الرائد محمود الورفلي المطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بنغازي – سبوتنيك. وقال الصوصاع، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "لقد تعاونا مع المحكمة الجنائية الدولية طبقا للقانون العسكري والقانون الليبي وعلى قاعدة سيادة الدولة فيما يخص قضية الرائد محمود الورفلي"، مشيرا إلى أنه تم التنسيق معهم في هذا الموضوع بقرار من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بإحالة الورفلي للتحقيق، وقد سجلت ضده قضية معروضة الآن أمام المحكمة العسكرية الدائمة بنغازي".

وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول" قد وضعت الورفلي، أواخر فبراير/ شباط 2018، على القائمة الحمراء وعلى لائحة المطلوبين لديها، بناء على طلب محكمة الجنايات الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب مطلوب في 7 قضايا منها تتعلق بالقتل.

وحول القبض على مجموعات إرهابية يحمل عناصرها جنسيات دول أجنبية، قال الصوصاع "ألقينا القبض على أعداد كبيرة من الأجانب في بنغازي يصل عددهم ما بين 50 و100 إرهابي يحملون جنسيات عربية يقاتلون من ضمن المجموعات الإرهابية".

وأضاف "هؤلاء كانوا يسيطرون على مدينة درنة وجميعهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، ومنهم من يحمل الجنسية اليمنية وحتى الذين كانوا يقودون المحاكم الإسلامية هناك كانوا أجانب وليسوا ليبيين".

وحول المجموعة التي تم نقلهم من سجن قرنادة في الشرق الليبي إلى سجن أخر في مدينة بنغازي، قال المدعي العسكري الليبي إن "الموقوفين الذين نقلوا لسجن الكويفية يختلفوا فقانون المحاكم في ليبيا اختصاص مكاني والذين تم نقلهم من قرنادة إلى كويفيه هؤلاء لديهم جرائم مرتكبة داخل مدينة بنغازي وطبقا للقانون واختصاص المحاكم هناك اختصاص مكاني لكل نيابة ولكل محكمة هؤلاء تم نقلهم لكثرة المعارك في بنغازي يتم نقلهم إلى قرنادة للتحفظ عليهم باعتبار ان مدينة بنغازي فيها قتال مستمر بعد أن استقرت الامور وتحررت مدينة بنغازي تم ارجاعهم إلى الكويفيه للتحقيق معهم ومحاكمتهم طبقا للاختصاص المكاني بالنيابة في بنغازي ولكن هم يشتبه بهم في قضايا إرهابية ولم يتم الافراج عنهم حتى الآن".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا قد طالبت، مؤخرا، السلطات الليبية بتسليم ثلاث شخصيات مطلوبة لدى المحكمة هم سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

وقالت بنسودا في إحاطتها حول الوضع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، إن "قيادة الجيش الوطني لا ترغب بتسليم محمود الورفلي وقامت بترقيته ونحن مازلنا نطالب بتسليمه رفقة كل من التهامي خالد وسيف الإسلام القذافي"، مؤكدة أن "جميعهم متهمون بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".