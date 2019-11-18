بموافقة ولي العهد... سيارات تغزو شوارع الرياض لأول مرة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن حدث لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وبموافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد الحصول على الموافقات الرسمية، ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض، وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد".

بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي ... ١٢٠٠ سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة ... اشكر مولاي وسيدي ولي العهد 🔥🔥🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2019

ووصل عدد زوار موسم الرياض إلى 6.5 مليون زائر، حسبما أعلن آل الشيخ، ويعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن السياح القادمين من الخارج.

وتصل مدة موسم الرياض، إلى 70 يوما، بدأت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتجاوز عدد فعالياته أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.