في حضور إدارة ترامب... رسالة قوية من أمين عام الأمم المتحدة إلى أمير الكويت

ونشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية فعاليات الحفل السنوي، الذي أقامته المؤسسة الكويتية – الأمريكية في مقر سفارة الكويت في واشنطن، بحضور غوتيريش، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وزوجته، كارين بنس، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما وصفها بـ"حكمة ورحمة" أمير الكويت.
وقال غوتيريش في كلمته: "أمير الكويت يمكن وصفه بأنه رمز حي للحكمة والرحمة".
وتابع: "الكويت تبذل جهودا كبيرة في مد يد العون للمحتاجين والعطاء الإنساني الذي تقدمه لهم ليس له مثيل".
وأعرب المسؤول الأممي عن إعجابه بالكويت، مضيفا: "أمير الكويت الشخصية الوحيدة في العالم، التي اعترفت بها الأمم المتحدة كزعيم إنساني عالمي".
وكانت الأمم المتحدة سمت الكويت مركزا للعمل الإنساني، وأطلقت على أمير الكويت لقب "قائد للعمل الإنساني" في عام 2014.
كما شهد الحفل تسليم وزير الخارجية الأمريكي جائزة إنسانية تقديرا لالتزامه بـ"حماية وتعزيز السلام في جميع أنحاء العالم".
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