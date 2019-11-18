السعودية تعلن "خطف" قاطرة بحرية وتقول إنها "سابقة إجرامية" نفذها "الحوثيون"

وأوضح المالكي أن القاطرة البحرية "كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".
التحالف: الميليشيا الحوثية تخطف قاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمرhttps://t.co/nQnv7PxfKQ#عـاجـل pic.twitter.com/p1Pstxv09k— صحيفة عاجل (@ajlnews) November 18, 2019
وشدد المالكي على أن "المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".
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