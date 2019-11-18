أمير قطر يرسل برقية إلى رئيس الإمارات

أرسل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، برقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية على "تويتر" بعث أمير قطر "برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.#قنا pic.twitter.com/RKZftfBMgu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 18, 2019

​وفي وقت سابق من مساء اليوم الاثنين نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقالت إن وزارة شؤون الرئاسة، أصدرت بيانا بهذا الشأن قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره.. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

خبر | #رئيس_الدولة ينعي سمو الشيخ #سلطان_بن_زايد آل نهيان وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.#وامhttps://t.co/y3Jd2Q9pqw — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 18, 2019

​وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم".

وتابع: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.

فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية .. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه .. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان. pic.twitter.com/9PvLxNtbaF — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 18, 2019

​وقال بن زايد في حسابه على موقع "تويتر": "فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية... عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه... رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".