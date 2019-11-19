البابا تواضروس ينعي الشيخ سلطان بن زايد

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، التعازي إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، في وفاة شقيقه الشيخ سلطان بن زايد.

وقال البابا، في بيان له نشرته وسائل إعلام مصرية: "صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسموكم ولشعب الإمارات الشقيق في رحيل رمز من رموز دولة الإمارات العظماء سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رحم الله فقيد الوطن الكبير وألهمكم جميل الصبر والسلوان".

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد نعى أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية يوم الاثنين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقالت إن وزارة شؤون الرئاسة أصدرت بيانا بهذا الشأن قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره.. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأضاف البيان: "تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم".

وتابع: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".