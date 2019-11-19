الإمارات تنوي شراء طائرتين للإنذار المبكر و3 طائرات تزود بالوقود

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، نيتها شراء طائرتين من نوع جلوبال آي للإنذار المبكر والتحكم وثلاث طائرات تزود بالوقود.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 أكد خلال مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة تنوي شراء طائرتين إضافيتين من نوع جلوبال آي (جي 6000 إس آر إس إس) من شركة ساب السويدية.

#القوات_المسلحة تعلن نيتها شراء طائرتين من نوع "غلوبال آي" للإنذار المبكر وثلاث طائرات تزود بالوقود#وامhttps://t.co/xzGHE3lHrc — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 19, 2019

وأضاف أن، القوات المسلحة الإماراتية أيضا تنوي شراء ثلاث طائرات تزود بالوقود من نوع (330 إم آر تي تي) من شركة إيرباص، وذلك انسجاماً مع رؤية قيادة الإمارات لتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة بهدف زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور والتحديث للوصول لمستوى أحدث الجيوش في العالم.