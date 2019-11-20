محافظ ريف دمشق يؤكد تكفل الحكومة بترميم المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي

أعلن محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أن المحافظة ستقدم العون والمساعدة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وستقوم بترميم المنازل المتضررة.

وأكد إبراهيم خلال اتصال مع "قناة السورية" أن العمل على تقديم العون للمتضررين سيبدأ منذ اللحظة، مبينا أنه تم الطلب من رؤساء البلديات بريف دمشق ولجنة من المحافظة لحصر جميع الأضرار جراء العدوان، كما نقلت وكالة "سانا".

ونوه إبراهيم إلى أن "فرق الإنقاذ ستقوم برفع الأنقاض في منطقة سعسع حيث تعرض منزل للدمار، وتم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء وأنه تتم متابعة إنقاذ بقية أفراد الأسرة الذين تعرض منزلهم للاعتداء الإسرائيلي الغاشم".

ولفت المحافظ إلى أنه "تم توجيه سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المناطق المتضررة في ريف دمشق، وأن المحافظة ستتابع وضع المصابين في المشافي معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم".

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت بعد منتصف الليل لقصف إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق، ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، فيما أصيب عدد من المدنيين جراء العدوان.