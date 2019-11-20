الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث القرار الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا، الاثنين المقبل، لبحث القرار الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، في بيان، اليوم الأربعاء "عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم الاثنين المقبل؛ لبحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وأضاف المندوب الفلسطيني "بناءً على توجيهات سيادة الرئيس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، أجرت المندوبية الدائمة مشاورات بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية والأشقاء العرب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف الأمريكي الأخير".

يتبع...