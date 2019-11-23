الشرطة السعودية تتحرك بعد اعترافات "خطيرة" من 5 مصريين

أعلنت الشرطة السعودية، ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 مصريين، نفذوا 42 عملية سرقة في العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، على لسان المقدم شاكر التويجري، المتحدث باسم الشرطة في العاصمة الرياض، حيث قال إنه وبعد "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع".

وأضاف: "ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية".

وأردف: "شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل".