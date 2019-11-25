الجيش اليمني يسقط طائرة دون طيار للحوثيين في المخا

أعلنت القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مُسيرة مفخخة تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

القاهرة- سبوتنيك ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام الجيش اليمني، عن قائد الشرطة العسكرية في الساحل الغربي العقيد بسام الحرق قوله إن "جنود الشرطة العسكرية تمكنوا من رصد طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون، مساء الأحد، وأسقطوها على بعد 200 متر من مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا (غرب تعز)".

وأضاف الحرق أن "الطائرة الحوثية المفخخة، التي كانت تستهدف، مستشفى أطباء بلا حدود، أُسقطت بسلاح الدوشكا، وتم العثور عليها سليمة دون أن تنفجر، فيما تم استدعاء فريق من خبراء المتفجرات وتفكيكها".

وحسب قوات العمالقة "الطائرة المفخخة كانت تحمل عبوة TNT شديدة الانفجار، وزنها 10 كيلوغرامات".

كان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية أعلن، الليلة قبل الماضية عبر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة، "تمكن منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي (الباتريوت)، منتصف الليلة الماضية، من اعتراض 5 صواريخ وإسقاط طائرتين مُسيرتين أطلقها الحوثيون على مدينة المخا (غرب تعز)".

ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة بمحافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بالمدينة وضواحيها.

وتعرض مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا، في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لدمار جزئي جراء هجوم جوي وصاروخي اتهم الجيش اليمني، جماعة "أنصار الله" بشنه.