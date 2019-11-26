تركيا وقطر ترفعان سقف اتفاق مبادلة العملة إلى 5 مليارات دولار

قال البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إن السقف الإجمالي لاتفاق مبادلة العملة بين بنكي تركيا وقطر المركزيين، تم رفعه من 3 مليارات دولار إلى ما يعادل خمسة مليارات دولار بالليرة والريال.

ووقّع البنكان اتفاق المبادلة في 17 أغسطس/ آب 2018، وتم تعديله في الدوحة، أمس الاثنين، عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى هناك، وفقا لـ "رويترز".

وقال البيان إن الاتفاق يهدف إلى تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي للبلدين.

أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان pic.twitter.com/mN0R75ui3Q — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 25, 2019

وشملت الاتفاقيات الموقعة التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الليرة التركية والريال القطري)، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني، ومذكرة إعلان نوايا مشتركة بين معهد المعايير التركية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القطرية، بشأن التعاون في إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك .

صور من قطر | لقطات من المطار لوصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى #الدوحة للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية



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| #تركيا pic.twitter.com/VyIyvlTsg7 — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) November 25, 2019

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وفد رسمي من الحكومة التركية، أمس الاثنين، إلى دولة قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، بالإضافة لرغبته في زيارة القاعدة العسكرية التركية في قطر.