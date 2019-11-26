تركيا وقطر ترفعان سقف اتفاق مبادلة العملة إلى 5 مليارات دولار

ووقّع البنكان اتفاق المبادلة في 17 أغسطس/ آب 2018، وتم تعديله في الدوحة، أمس الاثنين، عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى هناك، وفقا لـ "رويترز".
وقال البيان إن الاتفاق يهدف إلى تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي للبلدين.
أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان pic.twitter.com/mN0R75ui3Q— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 25, 2019
وشملت الاتفاقيات الموقعة التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الليرة التركية والريال القطري)، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني، ومذكرة إعلان نوايا مشتركة بين معهد المعايير التركية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القطرية، بشأن التعاون في إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك .
صور من قطر | لقطات من المطار لوصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى #الدوحة للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) November 25, 2019
| للمزيد:https://t.co/FRuoq2nArU
| #تركيا pic.twitter.com/VyIyvlTsg7
وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وفد رسمي من الحكومة التركية، أمس الاثنين، إلى دولة قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، بالإضافة لرغبته في زيارة القاعدة العسكرية التركية في قطر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)