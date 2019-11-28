عراقجي: لا نخطط لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي

أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن برنامج بلاده الصاروخي غير قابل للتفاوض أبدا، مشيرا إلى عدم رغبة بلاده بالتفاوض من جديد على الاتفاق النووي.

موسكو - سبوتنيك. نقلت وكالة "تسنيم" عن عراقجي قوله: "لا نريد إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، وبرنامجنا الصاروخي غير قابل للتفاوض أبدا. الأوروبيون أظهروا أنهم إما لا يريدون الوقوف بوجه التسلط الأمريكي على النظام المالي الأوروبي أو أنهم لا يستطيعون".

وأضاف عراقجي: "هناك فرصة للحفاظ على الاتفاق النووي إذا التزم الأوروبيون بتعهداتهم. لم نشاهد أية فرصة تساعد في الحفاظ على الاتفاق النووي في محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وقدمت فرنسا التي تقود محاولات أوروبية لإقناع إيران بالالتزام بكامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي مقترحا بفتح خطوط ائتمان لإيران تصل قيمتها لنحو 15 مليار دولار مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي، الأمر الذي رفضته طهران، موضحة أنها لن تتفاوض مع فرنسا ولا غيرها بشأن قدراتها العسكرية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

واتفقت طهران ودول غربية والولايات المتحدة في عام 2015، على خطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، المعروفة بالاتفاق النووي، والتي انسحبت منها أمريكا متذرعة بـ "ثغرات" يمكن أن تسمح لطهران بالتقدم نحو صنع قنبلة نووية من دون "انتهاك الاتفاقية".