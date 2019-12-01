صور أمير قطر "الوالد" مع مسؤولين كويتيين تشعل مواقع التواصل

وجاءت صورتي الأمير الوالد، مع الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، خلال بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، المقامة في قطر.
— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 30, 2019
— عادل بن عبدالله (@adelalhajaji) November 30, 2019
وكان المنتخب الكويتي قد خسر مباراته أمام نظيره العماني بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في "خليجي 24".
— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 29, 2019
— فالح الهاجري (@falehalhajeri) November 30, 2019
وترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن اقتراب حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في بطولة خليجي 24، بعدما كانت الدول الثلاث ممتنعة عن المشاركة.
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