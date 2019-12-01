صور أمير قطر "الوالد" مع مسؤولين كويتيين تشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين لأمير قطر الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مع مسؤولين كويتيين، على هامش بطولة "خليجي 24" المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت صورتي الأمير الوالد، مع الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، خلال بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، المقامة في قطر.

— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 30, 2019

— عادل بن عبدالله (@adelalhajaji) November 30, 2019

​وكان المنتخب الكويتي قد خسر مباراته أمام نظيره العماني بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في "خليجي 24".

— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 29, 2019

— فالح الهاجري (@falehalhajeri) November 30, 2019

​وترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن اقتراب حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في بطولة خليجي 24، بعدما كانت الدول الثلاث ممتنعة عن المشاركة.