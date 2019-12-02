نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار مع غزة طالما استمرت الصواريخ على إسرائيل

قال رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لن يتم التوصل لوقف لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ما دامت الأخيرة مستمرة في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل على فترات.

وذكر نتنياهو، في تصريحات على هامش وضع حجر الأساس لـ 12 مصنعا بمدينة عسقلان: "لن تكون هناك تسوية طويلة الأمد طالما استمر إطلاق الصواريخ بشكل متقطر. سنضع حدا لذلك - هذه هي سياستنا".

لن تكون هناك تسوية طويلة الأمد مع غزة طالما استمر إطلاق الصواريخ بشكل متقطر. سنضع حدا لذلك - هذه هي سياستنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 2, 2019

​وتابع: "نتعامل مع تحديات على ساحات عديدة للغاية وجبهات عديدة للغاية حيث الثمن يعتبر أحيانا باهظا جدا ولكننا نواجه هذا التحدي بنجاح. لقد حولنا دولة إسرائيل إلى قوة عالمية".

وأضاف: "نقوم بذلك بشكل حازم للغاية. شاهدتم العمليات التي قمنا بها على مدار الأسابيع الأخيرة. أقول لكم إننا نمتلك باستمرار، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة، خططا عملياتية مفاجئة ستكون أكثر مفاجأة مما شاهدتموه. لن نقبل بهذا التقطر وسنعمل على وقفه".

وأردف: "سكان أشكلون وغلاف غزة والجنوب يستحقون نفس الهدوء الذي يستحقه سكان سائر مناطق الدولة. نعمل على تحقيق هدوء مطلق وهذا يتم فقط بفضل قوة الردع وعظمة جيش الدفاع وأجهزتنا الأمنية حيث نحرص دائما على تحسين خططنا العملياتية".