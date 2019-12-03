السيسي للمصريين: ما دليل حبكم لمصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجها حديثه إلى المصريين:"لما بتقول بتحب البلد، دليل حبك إيه".

وتابع السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات، اليوم الثلاثاء، أن "اللي بيتعمل محدش كان يفكر فيه، الدولة بتتدخل في موضوعات لم يسبق لأحد خوضها منذ 100 عام، أنا بقول محدش بيغير المنكر ويرفضه.. بقول كده أنا بسجل انتو بتعملوا في بلدكم إيه دلوقتي، الكلام ده مش ليا ولا للحكومة، ده للمصريين".

وأضاف السيسي حسب صحف محلية: "لما بتقول بتحب البلد، دليل حبك ايه؟، لكل مسؤول ولكل مواطن.. لو عاملتها كويس هتسيبها إزاي لأولادك وأولاد أولادك، لازم تسيبلهم نعمة وخير مش أشلاء بحيرات وأشلاء عشوائيات وأشلاء ناس عايشة في الشارع".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أكبر مدينة أثاث في الشرق الأوسط، وتضم مدينة الأثاث الجديدة، 1375 مصنعا للأثاث وأكاديمية عالمية للتصميم والتدريب ومجمعات مطاعم ومعارض ومركز مؤتمرات.

وتقع المدينة الجديدة في محافظة دمياط، وتهدف حسب صحيفة "الأهرام" المصرية إلى دعم وتطوير وتوطين صناعة الأثاث بدمياط، وإدخال التقنيات والتكنولوجيا الإيطالية الحديثة على هذه الصناعة.