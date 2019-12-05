اغتيال مسؤول أمني رفيع في شبوة باليمن

القاهرة - سبوتنيك . وذكر مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا وابلاً من النار على مدير أمن مديرية الروضة، الملازم مجاهد سالم صبيح باعوضة، أثناء مروره ومرافقه على متن سيارة أمنية في جول الحراج بذات المديرية.

وأضاف أن الملازم باعوضة قُتل ومرافقه، وهو أحد أقاربه، جراء الكمين، مشيراً إلى انقلاب السيارة التي كان يقودها في حين لاذ المسلحون بالفرار.

وتحركت في وقت سابق اليوم، قوة من الجيش اليمني مكونة من 70 آلية وعربة يقودها ركن التسليح في ألوية الحماية الرئاسية المقدم سعيد صالح بن معيلي، من محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، إلى محافظة أبين جنوب البلاد في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن للتمركز في قصر معاشيق الرئاسي.

وتعد القوة هي أول تشكيل عسكري تابع للحكومة الشرعية، سيعود إلى عدن منذ توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، على اتفاق الرياض في 5 نوفمبر المنصرم، لإنهاء التوتر بين الطرفين على خلفية سيطرة قوات الانتقالي على العاصمة المؤقتة في 10 أغسطس الماضي، عقب مواجهات استمرت 4 أيام، أسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، حسب الأمم المتحدة.