إلغاء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي في المغرب... وتساؤلات حول العلاقة بإسرائيل

ألغي، مساء اليوم الخميس، مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، وسط تساؤلات وتقارير حول علاقة زيارته بإسرائيل.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه ألغي مساء اليوم مؤتمر صحفي يجمع بومبيو وبوريطة، في آخر لحظة دون توضيح أسباب.

ووصل بومبيو في زيارة إلى المغرب صباح اليوم، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين، حيث التقى مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومدير الأمن المغربي عبد اللطيف الحموشي ووزير الخارجية ناصر بوريطة كما من المقرر أن يلتقي بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو "سيستعرض خلال هذه الزيارة الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية" بين واشنطن والرباط.

كما قالت الخارجية المغربية في بيان نقلته "رويترز": "هذه الزيارة تكتسي طابعا متميزا على أكثر من مستوى... وتأتي لتجديد متانة العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة".

وفيما يتعلق بليبيا قال البيان "تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص السبل والوسائل الكفيلة بتمكين هذا البلد الشقيق من إرساء أسس سلم وأمن دائمين في إطار حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون بناء على الأسس التي وضعها مسلسل الصخيرات".

كما ناقش الطرفان أيضا "التهديد الذي تشكله إيران وحلفاؤها والجهود المبذولة لمواجهة محاولات نشر النفوذ الإيراني في المنطقة بما في ذلك شمال وغرب أفريقيا".

وأضاف البيان "إلى جانب الزخم الذي تعرفه العلاقات على المستوى السياسي، فإن الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة استطاعت أيضا أن تحقق تعاونا اقتصاديا وثيقا حيث تخطى حجم المبادلات التجارية الثنائية عتبة 51 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار) أي بزيادة 28% بالمقارنة مع 2017".

ولكن عادت "رويترز" ونقلت تصريحات عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، قولهم إنهم علموا من مصادر أن تلك الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي جاءت ضمن "طلب أمريكي من 4 دول عربية من ضمنها المغرب لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

لماذا اختيار المغرب وثلاث دول خليجية لتوقيع معاهدة “ملغومة” مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ وما الذي تستطيع تقديمه لامن الخليج الملاحي اكثر من أوروبا وامريكا؟ وهل التركيز على “الملكيات” صدفة؟ ولماذا الرباط الآن؟ https://t.co/SwMizWhiEi via @raialyoum1 pic.twitter.com/c9BFFKPrS6 — عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) December 5, 2019

​وقال المرصد "من أراد أو حاول الزج بالمغرب في مستنقع التطبيع... فهو مجرد عميل مطبع وخادم مطيع لدوائر الصهيونية وكيانها الإرهابي".

ونفت الحكومة المغربية في أكثر من مرة وجود أي علاقات تجارية تربطها بإسرائيل.

وقال الناطق الرسمي للحكومة المغربية حسن عبيابة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي "علاقات المغرب منقطعة رسميا على جميع المستويات مع إسرائيل".

وكان المغرب قد أغلق مكتب الاتصال مع إسرائيل عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000.

معاهدة ملغومة

وتساءل بدوره الكاتب الصحفي البارز، عبد الباري عطوان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" عن سر تلك الزيارة وفي هذا التوقيت.

وأشار عطوان في تغريدته إلى أن هناك احتمالية لتوقيع ما أطلق عليه "معاهدة ملغومة" مع إسرائيل.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الخميس، بأن نتنياهو بحث خلال لقائه بومبيو، اليوم، في البرتغال، تطوير العلاقات الإسرائيلية العربية، خاصة مع المملكة المغربية، التي يرى أنها الدولة العربية الأقرب لإقامة علاقات دبلوماسية معها.

وأوردت القناة العبرية أن إسرائيل تأمل إقامة مثل هذه العلاقات الدبلوماسية، خاصة مع المغرب، حتى أنها تأمل في تدشين هذه العلاقة قبيل الانتهاء من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

1 / פרסום ראשון ב-@newsisrael13: הבית הלבן פנה לארבע מדינות ערביות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטים עם ישראלים בנסיון לקדם הסכמי אי לוחמה בינן לבין ישראל, כך אמרו לי גורמים ישראלים, ערבים ואמריקנים שמעורים בנושא pic.twitter.com/aK0T6V1VD7 — Barak Ravid (@BarakRavid) December 3, 2019

​وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الأمريكية أجرت اتصالات مكثفة، خلال الأونة الأخيرة، بدول عربية عدة - دون تسميتها - بهدف إقامة علاقات دبلوماسية معها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الملف الاقتصادي، كبداية لتشكيل أو إقامة هذه العلاقات الثنائية.

وأوضحت القناة العبرية أن الدولة العربية الأكثر تداولا خلال حديث نتنياهو وبومبيو كانت المملكة المغربية، حيث يأمل نتنياهو أن يسرع وزير الخارجية الأمريكي في إقامة علاقات دبلوماسية معها.

وادعت القناة العبرية الـ"13"، مساء الثلاثاء الماضي، أن الإدارة الأمريكية توجهت إلى أربع دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، هي الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والمغرب، بطلب يقضي توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" بينها وإسرائيل.

ورأت القناة العبرية أن البيت الأبيض تحدث مع سفراء الدول الأربع، بهدف التوصل لاتفاق جديد مع إسرائيل، يكون نواة جيدة للتطبيع الكامل مع تل أبيب، فيما أجاب الدبلوماسيون بأنهم سيعودون سريعا بالرد - دون رد نهائي - على حد قول القناة.